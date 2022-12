Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Alkoholisiert am Steuer

Cuxhaven (ots)

Ihlienworth. Am gestrigen Montag (26.12.2022) meldete ein aufmerksamer Zeuge gegen 21:00 Uhr, dass ein vor ihm fahrender PKW auf der Bundesstraße 73 in Richtung Otterndorf mit auffälliger Fahrweise unterwegs sei. Das Fahrzeug sei bereits mehrfach in den Gegenverkehr geraten oder leicht von der Fahrbahn abgekommen. Die Beamten konnten das Fahrzeug und den Fahrzeugführer, einen 48-jährigen Ihlienworther, an dessen Wohnanschrift antreffen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von mehr als 2 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell