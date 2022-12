Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Medieninformation der Polizeiinspektion Cuxhaven vom 24. Dezember 2022

Cuxhaven

Bereich Schiffdorf:

Von der Kupplung abgerutscht: Auto fährt in Wand von Werkstatt

Beverstedt. Eigentlich wollte der 50-jährige Fahrzeugführer am 23.12.2022 mit seinem Wagen eine Werkstatt in Beverstedt aufsuchen. Als er gegen 11.50 Uhr auf den Hof der Firma fuhr, rutschte er nach eigenen Angaben von der Kupplung ab, konnte nicht mehr bremsen und landete mit seinem VW-Golf in der gläsernen Front des Werkstattgebäudes. Bei dem Unfall kamen keine Personen zu Schaden. Die Polizei aus Schiffdorf nahm den Unfall auf. Dabei konnte sie keine Hinweise auf Einschränkungen zur Fahrtauglichkeit bei dem fünfzigjährigen Fahrer feststellen. Das Gebäude erlitt nach derzeitigem Kenntnisstand keine elementaren Schäden. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden dennoch auf mehr als 50.000 Euro. Bild vorhanden.

Bereich Geestland

Betrunken ohne Führerschein auf BAB 27

Loxstedt, Ortsteil Stotel. Am Freitagmittag, gegen 12 Uhr, wurde ein vollbesetzter Opel auf der Autobahn in Höhe der Anschlussstelle Stotel kontrolliert. Der 37-jährige Fahrer aus Bremen stand deutlich unter Alkoholeinfluss. Der Alkoholtest ergab einen Wert über 1,6 Promille. Nach der Blutprobe auf der Dienststelle in Geestland sollte sein Führerschein einbehalten werden. Dies war nicht mehr möglich, da der Fahrzeugführer vor kurzem bei einer vergleichbaren polizeilichen Kontrolle aufgefallen war. Da auch die anderen Mitfahrer aus Bremen keinen Führerschein vorweisen konnten, mussten sie sich für den Heimweg einen neuen Fahrer suchen.

Fahren ohne gültigen Führerschein auf BAB 27

Bremerhaven. Am Freitagmittag, gegen 12 Uhr, wurde ein BMW auf der Autobahn im Bereich Bremerhaven kontrolliert. Der 33-jährige Fahrer aus Loxstedt konnte bei der Kontrolle keinen gültigen Führerschein vorzeigen. Ihm wurde daher die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Martin Kühne

Polizeihauptkommissar Dienstschichtleiter am Sitz der Polizeiinspektion Cuxhaven

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell