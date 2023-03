Polizei Bielefeld

POL-BI: Trio nach Handy-Raub gesucht

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte-

Drei unbekannte Männer raubten am Samstag, 25.03.2023, einem Bielefeld auf dem Heimweg das Handy. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein 21-Jähriger aus Bielefeld befand sich gegen 02:00 Uhr vom Boulevard aus auf dem Heimweg und überquerte die dortige Brücke in Richtung Schmiedestraße. In seiner rechten Hand hielt er sein Handy. Auf der Brücke sprachen ihn drei Männer an und stießen ihn unvermittelt zu Boden. Bei dem Sturz verlor das Opfer das Handy und erlitt leichte Verletzungen. Einer des Trios nahm das Samsung Galaxy S10 Plus und gemeinsam liefen sie in Richtung Boulevard davon.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an das Kriminalkommissariat 14 unter 0521-545-0 zu wenden.

