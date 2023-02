PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Grundlos getreten und bedroht - Zeugen gesucht +++ Hauswand mit Farbe beschmiert +++ Alarmanlage bei Einbruchsversuch ausgelöst +++ Betrunken gegen Brückenmauer gefahren

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1.Grundlos getreten und bedroht - Zeugen gesucht, Bad Homburg, Schöne Aussicht, Donnerstag,02.02.2023, 18:05 Uhr

(he)Gestern wurde in Bad Homburg in der Straße Schöne Aussicht ein 18-Jähriger von einem Unbekannten grundlos getreten und bedroht. Die Polizei sucht nun Zeuginnen oder Zeugen der Tat. Der junge Mann war kurz nach 18:00 Uhr, vom Kurhaus kommend in Richtung Bahnhof, auf dem Gehweg unterwegs. In Höhe des "Karstadt-Parkhauses" sei er dann kurz stehengeblieben, um an seinem Handy etwas einzustellen. Plötzlich habe er von hinten einen starken Tritt in sein Gesäß verspürt. Als er den Täter nun fragte was dies denn solle, hab dieser ihn mit Worten bedroht und währenddessen mit einem Schraubendreher auf den 18-Jährigen gezeigt haben. Anschließend sei der Fremde wortlos in Richtung Kisseleffstraße weitergegangen. Die Mitteilung an die Polizei erfolgte mit einer Verzögerung; eine Fahndung nach dem Täter verlief ergebnislos. Verletzt wurde der Angegangene nicht. Täterbeschreibung: Circa 1,90 Meter, 30-40 Jahre alt, schwarze Haare, Bart, "osteuropäisches Erscheinungsbild", blaue Mütze, blaue Jacke, Arbeitshose, osteuropäischer Akzent. Die Polizei in Bad Homburg bittet unter der Rufnummer (06172) 120-0 um Hinweise zu der Tat, bzw. auf den Täter.

2.Hauswand mit Farbe beschmiert,

Königstein, Wiesbadener Straße, Verbindungsweg Richtung Bahnhof Königstein, Donnerstag, 02.02.2023, 20:00 Uhr

(he)Gestern Abend beschmierten unbekannte Täter in der Wiesbadener Straße in Königstein eine Hauswand mit Farbe. Eine Zeugin sprach die Täter an, worauf diese flüchteten. Gegen 20:00 Uhr bemerkte eine Anwohnerin, dass sich eine Gruppe von vier Personen jüngeren Alters, drei Männer und eine Frau, in einem kleinen Stichweg, welcher in Richtung Bahnhof führt, aufhielten. Plötzlich habe eine Person eine dortige Wand besprüht, woraufhin sich die Zeugin bemerkbar machte. Nun flüchtete die Gruppe in Richtung Bahnhof. Während einer Fahndung im Nahbereich konnten keine Personen festgestellt werden; jedoch mehrere kleine Aufkleber, welche augenscheinlich ebenfalls frisch angebracht wurden. Nähere Erkenntnisse zu den flüchtigen Personen liegen nicht vor. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Die Polizei in Bad Homburg bittet unter der Rufnummer (06172) 120-0 um Hinweise zu der Tat, bzw. den Tätern.

3.Einbruch in ein Mehrfamilienhaus, Königstein, Kronberger Straße, Donnerstag, 02.02.2023, 09:40 Uhr bis 18:56 Uhr

(ste)Am Donnerstag wurde in eine Wohnung in Königstein eingebrochen und mehrere Gegenstände entwendet. Die unbekannten Täter verschafften sich im Zeitraum von 09:40 Uhr bis 18:56 Uhr Zugang zu der Wohnung, indem sie ein Fenster mit Hilfe von Werkzeug aufhebelten. Daraufhin durchsuchten sie die Wohnung nach Wertgegenständen. Nach bisherigen Stand, nahmen die Täter eine unbekannte Summe Bargeld, Weinflaschen und einen Schlüsselbund unerlaubt an sich. Es entstand ein Sachschaden von rund 300 Euro. Zeuginnen oder Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Königstein unter der Telefonnummer (06174) 9266-0 zu melden.

4.Alarmanlage bei Einbruchsversuch ausgelöst Bad Homburg v. d. Höhe, Stettiner Straße, Donnerstag, 02.02.2023, 13:30 Uhr bis 16:34 Uhr

(ste)Am Donnerstag versuchten Unbekannte in ein Haus in Bad Homburg einzubrechen, wobei sie die Alarmanlage auslösten und daraufhin flüchteten. Im Zeitraum von 13:30 Uhr bis 16:34 Uhr machten sich unbekannte Einbrecher an Türen und Fenstern des Hauses in der Stettiner Straße zu schaffen. Nachdem es ihnen gelang ein Fenster zu öffnen, wurde die Alarmanlage ausgelöst. Aufgrund dessen ließen die Täter von dem Eindringen ab und flüchteten in unbekannte Richtung. Nach bisherigen Stand der Ermittlungen wurde nichts aus dem Haus entwendet. Zeuginnen oder Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer (06172) 120-0 zu melden.

5.Betrunken gegen Brückenmauer gefahren, Friedrichsdorf, B 455, Autobahnbrücke A5, Freitag, 03.02.2023, 00:30 Uhr

(he)In der vergangenen Nacht kam es auf der B 455 im Bereich Friedrichsdorf zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden und ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro entstand. Gegen 00:30 Uhr befuhr eine 35-Jährige aus dem Wetteraukreis mit ihrem Opel Astra auf der L 3057 aus Richtung Köppern in Richtung Rosbach. Mit ihr im Pkw fuhr als Beifahrer ein 38-jähriger Frankfurter. Kurz vor der Autobahnbrücke der A5, welche über die Landesstraße führt und in deren Bereich die Landesstraße zur B 455 wird, kam der Pkw nach rechts von der Straße ab und prallte anschließend gegen das Brückenbauwerk. Beide Fahrzeuginsassen wurden bei dem Aufprall schwer, jedoch nicht lebensgefährlich verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Da es während der Unfallaufnahme Hinweise auf einen möglichen Alkoholkonsum der beiden Fahrzeuginsassen gab, wurden entsprechende Atemalkoholkontrollen durchgeführt. Sowohl die Fahrerin als auch der Beifahrer standen erheblich unter Alkoholeinfluss. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet und der Führerschein der Fahrerin sichergestellt.

6.Aktueller Blitzerreport

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie eine Messstelle der Polizeidirektion Hochtaunus für die kommende Woche:

Donnerstag, 09.02.2023: Bad Homburg, Höllsteinstrasse, Fahrtrichtung Friedrichsdorf

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichten auch unangekündigte Messstellen geben kann.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell