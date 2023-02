LPI-SLF: Geschwindigkeitskontrolle

Saalfeld (ots) - Am Samstag, den 18.02.2023, fuhr gegen 10:50 Uhr ein Transporter Fiat Ducato, Farbe weiß, die B281 von Krölpa kommend in Richtung Neustadt an der Orla und geriet in der Ortslage Pößneck mehrfach in den Gegenverkehr. Als der Fahrer durch die Polizei festgestellt wurde, hatte dieser einen Atemalkoholwert von 2,62 Promille. Mögliche Zeugen, welche dem besagten Fahrzeug ausweichen mussten, werden hiermit ...

