Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfall mit Blechschaden

Schmiedefeld (ots)

Am Sonnabend, den 18.02.2023 gegen 16:25 Uhr kam es in Schmiedefeld, Saalfelder Straße zu einem Unfall mit Blechschaden. Hier rangierte ein Kleintransporter beim rückwärts fahren gegen den in der Zwischenzeit da hinter wartenden PKW. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der PKW Fahrer konnte seine Fahrt jedoch nicht vortsetzen, da das Sicherheitswarnsystem seines Fahrzeuges sagte "Schalte mich ab!"

