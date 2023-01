POL-PPWP: Mehrere alkoholisierte Fahrzeugführer

Börrstadt (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden bei einem weißen Peugeot sowohl die Scheiben eingeschlagen als auch der Lack zerkratzt. Das Fahrzeug war neben der Gemeindehalle abgestellt. Aus dem weiterhin verschlossenen Fahrzeug wurde nichts entwendet. Der verursachte Sachschaden wird auf 10000 Euro geschätzt. Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu Personen, die mit der Tat in Verbindung ...

mehr