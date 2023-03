Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Mühlhausen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Zwei Schwerverletzte und hoher Sachschaden nach Vorfahrtsverletzung (28.03.2023)

Villingen-Schwenningen (ots)

Zwei Schwerverletzte und insgesamt rund 50.000 Euro Gesamtschaden ist die Bilanz eines Unfalls am Dienstagnachmittag auf der Landesstraße 173. Gegen 17 Uhr fuhr eine 60-jährige Ford-Fahrerin von der Bundesstraße 27 ab und bog nach links auf die L 173 ein. Dabei stieß sie mit einem 59-Jährigen zusammen, der mit einem Audi Q5 von Schwenningen in Richtung Mühlhausen fuhr. Der Audi erfasste den Ford im Bereich der Fahrertüre, wobei die Frau schwere Verletzungen erlitt. Um sie schonend aus ihrem Autowrack zu befreien, setzte die alarmierte Feuerwehr eine Rettungsschere ein. Auch der Audi-Fahrer zog sich schwere Verletzungen zu. Zur Versorgung der Unfallopfer kam ein Notarzt mit dem Rettungshubschrauber an die Unfallstelle. Beide Verletzten kamen mit Rettungswagen in eine nahegelegene Klinik. Um den Abtransport der Unfallautos kümmerte sich ein Abschleppdienst.

