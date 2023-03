Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Scheibe in Lessingstraße eingeworfen, Zeugen gesucht

Speyer (ots)

Im Zeitraum vom 20.03.2023, 22:00 Uhr, bis 21.03.2023, 06:30 Uhr, warfen unbekannte Täter mittels eines schweren Gegenstandes die Scheibe eines seit mehreren Monaten leerstehenden Geschäftsraumes in der Lessingstraße ein. Zeugen stellten Stunden später das Loch fest und meldeten den Schaden der Polizei. Ob die unbekannten Täter durch das Loch eindrangen, ist bislang unbekannt. Es liegen keine Erkenntnisse dafür vor, dass die Täter etwas entwendeten. Der Sachschaden liegt bei ca. 1.000 Euro. Ob ein Tatzusammenhang zum Einbruch in die Kindertagesstätte sowie zum versuchten Einbruch in ein Bistro besteht (siehe Pressemeldungen der PI Speyer vom Vortag), ist ebenso Gegenstand der Ermittlungen wie die Zielrichtung der Täter im vorliegenden Fall.

Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Lessingstraße beobachtet? Zeugen werden gebeten, sich telefonisch oder per E-Mail bei der Polizei Speyer zu melden (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de).

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell