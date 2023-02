POL-GM: Unfallzeugen gesucht

Radevormwald (ots) - Eisplatten auf LKW-Planen können sich schnell zu gefährlichen Geschossen entwickeln. Dies musste am Montagmorgen (27. Februar) auch ein Autofahrer auf der B 229 erleben, dem eine solche Eisplatte ins Auto krachte. Gegen 06.30 Uhr war ein BMW-Fahrer aus Breckerfeld auf der B 229 von Halver in Richtung Radevormwald unterwegs gewesen. In einer Kurve in Höhe der Ortslage Hahnenberg kam ihm in einer ...

mehr