Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Herabstürzende Eisplatte trifft PKW

Radevormwald (ots)

Eisplatten auf LKW-Planen können sich schnell zu gefährlichen Geschossen entwickeln. Dies musste am Montagmorgen (27. Februar) auch ein Autofahrer auf der B 229 erleben, dem eine solche Eisplatte ins Auto krachte. Gegen 06.30 Uhr war ein BMW-Fahrer aus Breckerfeld auf der B 229 von Halver in Richtung Radevormwald unterwegs gewesen. In einer Kurve in Höhe der Ortslage Hahnenberg kam ihm in einer Kurve ein LKW entgegen, von dem in diesem Moment eine Eisplatte herunterstürzte. Die Platte zerstörte den Außenspiegel sowie die Scheibe der Fahrertür des BMWs. Bruchstücke der Scheibe trafen den 62-jährigen BMW-Fahrer, der dies allerdings unverletzt überstand. Der LKW-Fahrer bemerkte den Vorfall vermutlich nicht und setzte seine Fahrt in Richtung Halver fort. Hinweise zu dem Unfall nimmt das Verkehrskommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

