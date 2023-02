POL-GM: Blutprobe nach Alleinunfall am Sonntagabend

Bergneustadt, Gummersbach, Marienheide (ots) - Taschendiebe haben sich am Samstag (25. Februar) in Discountmärkten unter die Einkaufenden gemischt und dabei fünf Geldbörsen gestohlen. Der erste Diebstahl ereignete sich gegen 10.25 Uhr in einem Markt an der Kölner Straße in Bergneustadt. Eine 66-Jährige war gerade dabei, im Bereich der Tiefkühltheke nach Ware zu suchen, als sie eine Berührung spürte. Kurz darauf ...

