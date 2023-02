Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Fünf Geldbörsen gestohlen

Bergneustadt, Gummersbach, Marienheide (ots)

Taschendiebe haben sich am Samstag (25. Februar) in Discountmärkten unter die Einkaufenden gemischt und dabei fünf Geldbörsen gestohlen.

Der erste Diebstahl ereignete sich gegen 10.25 Uhr in einem Markt an der Kölner Straße in Bergneustadt. Eine 66-Jährige war gerade dabei, im Bereich der Tiefkühltheke nach Ware zu suchen, als sie eine Berührung spürte. Kurz darauf stellte sie fest, dass ihr die Geldbörse aus der mitgeführten Handtasche gestohlen worden war. Gegen 12 Uhr meldete sich dann eine 68-Jährige, die in einem Markt in Marienheide-Schemmen bestohlen worden war. Um 13 Uhr stellte eine 62-Jährige beim Einkaufen in Gummersbach-Niederseßmar fest, dass ihr jemand in die Jackentasche gegriffen und das Portemonnaie gestohlen hatte. Ähnlich erging es einer 54-Jährigen wenig später auf der Gelpestraße in Gummersbach-Peisel. Hier erbeuteten die Diebe sogar zwei Geldbörsen, die die Geschädigte in ihrer Handtasche aufbewahrt hatte, welche während des Einkaufs im Einkaufswagen lag.

Bei vielen Taten warten die Diebe auf einen günstigen Augenblick, in dem etwa der Einkaufswagen kurz aus den Augen gelassen wird. Oft sind Diebe aber auch zu zweit unterwegs und lenken ihre Opfer gezielt ab, um dann unbemerkt zuzugreifen. In den meisten Fällen lassen sich solche Diebstähle verhindern, indem man Geldbörsen oder Wertsachen in Innentaschen der Bekleidung aufbewahrt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell