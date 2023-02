POL-GM: Werkzeugmaschinen aus LKW gestohlen

Engelskirchen / Gummersbach / Wipperfürth (ots) - Gleich sechs Autofahrer müssen zunächst ohne ihren Führerschein auskommen, nachdem sie alkoholisiert an Unfällen beteiligt waren oder in Verkehrskontrollen gerieten. Gegen 14.50 Uhr am Samstag (25. Februar) wollte ein 46-jähriger Autofahrer auf dem HIT-Parkplatz in Engelskirchen rückwärts aus einer Parktasche rangieren. Dabei stieß er mit einem aus einer ...

