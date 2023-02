Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Sechs Führerscheine wegen Alkohol am Steuer sichergestellt

Engelskirchen / Gummersbach / Wipperfürth (ots)

Gleich sechs Autofahrer müssen zunächst ohne ihren Führerschein auskommen, nachdem sie alkoholisiert an Unfällen beteiligt waren oder in Verkehrskontrollen gerieten.

Gegen 14.50 Uhr am Samstag (25. Februar) wollte ein 46-jähriger Autofahrer auf dem HIT-Parkplatz in Engelskirchen rückwärts aus einer Parktasche rangieren. Dabei stieß er mit einem aus einer gegenüberliegenden Parktasche ausparkenden PKW zusammen. Ein Alkoholtest der Polizei zeigte einen Wert von fast 1,8 Promille bei dem Engelskirchener an, was die Sicherstellung des Führerscheines zur Folge hatte.

Knapp 1,5 Promille zeigte ein Vortest bei einem 43-jährigen Gummersbacher an, der gegen 23.30 Uhr beim Rückwärtsfahren auf einem Tankstellengelände in Gummerbach-Niederseßmar ein geparktes Taxi übersehen hatte. Auch in diesem Fall war eine Blutprobenentnahme und die Sicherstellung des Führerscheins fällig.

Gegen 03.00 Uhr am Samstagmorgen fuhr ein 27-Jähriger aus Gummersbach auf der L 323 in Gummersbach-Strombach in den Graben. Er war auf winterglatter Fahrbahn in einer Kurve ins Rutschen geraten; sein Skoda kam von der Fahrbahn ab und kippte auf seinem Weg in den Straßengraben auf die Beifahrerseite. Auch hier stellte die Polizei den Führerschein sicher, nachdem ein Alkoholvortest einen Wert von über 0,6 Promille anzeigte.

Darüber hinaus ertappe die Polizei bei Verkehrskontrollen am Freitag und Samstag sechs weitere Autofahrer unter Alkohol oder Drogeneinwirkung. Bei drei Alkoholfahrten in Engelskirchen, Gummersbach und Wipperfürth lag der Wert jeweils über 1,1 Promille, sodass auch hier nach einer Blutprobenentnahme der Führerschein bei der Polizei verblieb.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell