Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Vandalismus und versuchter Einbruch

Wipperfürth (ots)

In der Bahnstraße haben Kriminelle in den vergangenen Tagen versucht, in einen Verbrauchermarkt einzubrechen. Die Unbekannten hatten sich Zugang zum Treppenhaus verschafft. Im Untergeschoss hinterließen sie diverse Verunreinigungen (Zigarettenkippen, Urin). Im Erdgeschoss des Treppenhauses stand ein roter Rasenmäher, des Weiteren war die Tür des Brandschutzkastens beschädigt. Im Obergeschoss hatten die Unbekannten versucht, mehrere Stahltüren aufzuhebeln, was ihnen jedoch nicht gelang. Die Polizei stellte den Rasenmäher, dessen Eigentumsverhältnisse bislang nicht geklärt werden konnte, sicher. Der Tatzeitraum liegt zwischen Samstag, 14 Uhr und Mittwoch (22. Februar), 9 Uhr. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell