Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Mehrfach überschlagen

Marienheide (ots)

Auf der Leppestraße hat sich am Donnerstagabend (23. Februar) ein 20-jähriger Lindlarer mit seinem Opel Corsa mehrfach überschlagen. Um 21:40 Uhr fuhr der Lindlarer auf der Leppestraße in Richtung Hütte. Auf Höhe der Einmündung Dürhölzener Straße verlor er im Bereich einer leichten Rechtskurve die Kontrolle über seinen Corsa und kam nach links von der Fahrbahn ab. Der Wagen rutschte einen Hang hinunter, schleuderte über eine Wiese und überschlug sich mehrmals, bis er schließlich auf der Fahrerseite liegend zum Stehen kam. Der 20-jährige Fahrer zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu; ein Rettungswagen brachte ihn ein Krankenhaus. An seinem Corsa entstand erheblicher Sachschaden; er war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell