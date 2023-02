Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Streit eskalierte - Ein Schwerverletzter mit Messerstich ins Krankenhaus

Wiehl (ots)

Ein 19-Jähriger ist am Donnerstagabend (23. Februar) in der Nähe des Weiherplatzes von einem Unbekannten mit einem Messer schwer verletzt worden. Zusammen mit seinem Bruder traf sich der 19-Jährige gegen 23:15 Uhr mit einer dreiköpfigen Gruppe, um Streitigkeiten zu klären. Eine vierte Person gesellte sich zu dem Trio. Die Person führte ein Messer mit und versuchte damit, den 19-Jährigen anzugreifen. Als dieser flüchten wollte, rutschte er aus und fiel hin. Der Unbekannte stach daraufhin mit dem Messer einmal auf ihn ein. Zusammen mit seinem Bruder flüchtete der 19-Jährige auf den Weiherplatz. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Während der polizeilichen Sachverhaltsklärung zeigten sich alle Beteiligten wenig kooperativ. Bei dem Angreifer soll es sich um einen 20 bis 30 Jahre alten, etwa 1,70 Meter bis 1,80 Meter großen Mann handeln. Er hatte wenige Haare und trug einen Bart. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Rufnummer 02261 81990.

