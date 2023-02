Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Unbekannte Täter brechen in Wohnhaus ein - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

Über den Gartenbereich gelangten Unbekannte am Dienstag in ein Haus in der Straße des Roten Kreuzes in Durlach.

Nach derzeitigen Erkenntnissen fand der Einbruch in das Anwesen zwischen 12:30 Uhr und 21:50 Uhr statt. Die Einbrecher hebelten ein verschlossenes Fenster auf und gelangten so in das Haus. Dort durchsuchten sie sämtliche Räumlichkeiten.

Die Einbrecher entwendete unter anderem Schmuck; die genaue Höhe des Diebesgutes ist bisher jedoch nicht bekannt.

Die Kriminaltechnik wurde mit der Sicherung der Spuren am Tatort beauftragt.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0721/666-5555 in Verbindung zu setzen.

Anja Hamerski, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell