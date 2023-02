Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Pfinztal - Schwere räuberische Erpressung in drei Fällen - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe

Ein noch unbekannter Mann bedrohte am Montagabend zunächst eine Mitarbeiterin eines Supermarktes in der Wöschbacher Straße, danach eine Bäckereifachverkäuferin und im Anschluss einen Taxifahrer mit einem Messer. Von allen drei Betroffenen forderte er Bargeld.

Nach derzeitigem Stand bedrohte der gesuchte Täter am Montag zunächst gegen 19:30 Uhr in einer Supermarktfiliale in Berghausen eine Mitarbeiterin an der Kasse. Dort zog er ein Messer und verlangte von der Frau, dass sie ihm Bargeld aushändigen sollte. Da dies aus Sicht des Täters nicht zum Erfolg führte, probierte sich der Täter selbst an der Kasse, was ebenfalls fehlschlug. Ein hinzukommender Kunde versuchte offensichtlich mit seinem Einkaufskorb auf den Täter einzuwirken und wurde daraufhin durch den Täter mit einem Reizgas besprüht.

Anschließend begab sich der Täter in Richtung Ausgang und stoppte bei der dort befindlichen Bäckereifiliale. Auch hier forderte er wohl unter Zuhilfenahme des Messers zwei Bäckerfachverkäuferinnen auf, ihm Bargeld aus der Kasse zu übergeben. Auch dieser Versuch schlug offenbar fehl.

Der Täter flüchtete daraufhin aus dem Einkaufsmarkt und stieg in ein Taxi ein. Nach kurzer Fahrt zog der Unbekannte ein Messer und forderte von dem Taxifahrer ebenfalls Geld. Der 74-jährige Taxifahrer übergab dem Räuber mehrere Geldscheine und konnte kurz darauf aus dem Taxi fliehen. Der unbekannte Täter stieg daraufhin selbst aus und flüchtete nach Aussage des Geschädigten zu Fuß in Richtung der angrenzenden Felder.

Der 62-jährige Supermarkt-Kunde wurde leicht verletzt. Die vier weiteren Betroffenen blieben glücklicherweise unverletzt.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen unter Einsatzes des Polizeihubschraubers führten bislang nicht zur Identifizierung des Mannes.

Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden: Männlich, etwa 40 Jahre alt und 180 cm groß, er wies einen vermutlich etwas dunklerer Teint auf. Er sprach akzentfreies Deutsch. Auffallend war sein herabhängendes rechtes Augenlid. Er trug eine schwarze Winterjacke mit Symbol im Brustbereich und war dunkel gekleidet. Im Supermarkt trug er zudem eine Sonnenbrille, eine schwarze Kapuze und weiße Handschuhe. Er führte eine blaue Tasche und ein Messer mit sich.

Zeugen, auch mögliche Fahrgäste der nahegelegenen Straßenbahn, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0721/666-5555 in Verbindung zu setzen.

Anja Hamerski, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell