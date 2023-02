POL-KA: (KA) Karlsruhe - Radfahrerin angefahren und geflohen - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) - Erhebliche Diebstahl- und Sachschäden sind die Bilanz eines Einbruchs in einen Betriebshof am Wochenende in Durlach. Unbekannte Täter verschafften sich im Zeitraum zwischen Samstagnachmittag und Sonntagnachmittag gewaltsamen Zutritt auf das Gelände eines Gleisbauhofs in der Durlacher Maybachstraße. Die Diebe hatten es offenkundig gezielt auf wertvolle Buntmetalle abgesehen. Dabei schreckten sie noch ...

