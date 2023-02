Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Langohr von Langfingern gestohlen

Gummersbach (ots)

Aus einem Geschäft für Tierbedarf in der Straße "An der Mauerwiese" haben zwei Unbekannte am Mittwoch (22. Februar) ein Kaninchen gestohlen.

Eine Kundin des Zooladens bemerkte gegen 15 Uhr, wie zwei Männer mit dem Häschen unter der Jacke das Geschäft verließen und informierte eine Angestellte. Als die Angestellte auf die Männer zuging, flüchtete einer der Männer auf der Kölner Straße in Richtung Niederseßmar. Der andere trug eine blaue Jacke und flüchtete in Richtung Derschlag. Der Angestellten gelang es den Mann in der blauen Jacke zu stoppen und entdeckte auch das schwarz-weiße Kaninchen unter dessen Jacke. Sie forderte ihn auf, den Mümmelmann zurück zu geben, woraufhin der Mann ihren Arm weg schlug und seinen Weg in Richtung Derschlag fortsetze.

Die augenscheinlich alkoholisierten Diebe werden wie folgt beschrieben: Beide Männer waren 35 bis 45 Jahre alt, etwa 180 cm groß und von schlanker Statur. Sie sprachen eine osteuropäische Sprache. Einer der Männer hatte dunkle Haare und einen dunklen Vollbart. Bekleidet war er mit einem grünen Parker und einer schwarzen Wollmütze. Der zweite Mann hatte rot-braune Haare, einen rot-braunen Dreitagebart und blaue Augen. Er trug eine blaue Jacke, eine blaue Mütze und hatte einen grünen Rucksack bei sich. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990.

