POL-KN: (Oberndorf am Neckar, Lkrs RW) Einbrecher im Kleingärtnerverein

Oberndorf (ots)

Ein unbekannter Einbrecher hat am vergangenen Wochenende sein Unwesen im Siedler- und Kleingärtnerverein in der Barbarahaldenstraße getrieben. Wie bislang bekannt, wurden an bislang neun bekannten Objekten verschiedene Türen und Fenster aufgehebelt oder es zumindest versucht. Was alles gestohlen wurde, steht noch nicht ganz genau fest. In einem Fall hatte der Täter aus einer Hütte ein Schweißgerät, eine Schleifmaschine und eine kleine Tischsäge gestohlen. Hinweise auf den Täter nimmt die Polizei unter Telefon 07423 8101-0 entgegen.

