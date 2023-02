POL-WES: Kamp-Lintfort - Verkehrsunfallflucht, Zeugen gesucht

Moers (ots) - Einen Fiat 500 haben Diebe an der Rheinhausener Straße gestohlen. Das dunkelrote Auto mit matt-grauen Außenspiegeln ist mit dem Kennzeichen MO-BM146 ausgestattet. Es verschwand in der Zeit zwischen Sonntag, 17.30 Uhr, und Montag, 7.30 Uhr. Die Polizei Moers bittet Zeugen, dass sie sich mit ihr unter der Telefonnummer 02841 / 171-0 in Verbindung setzen. Kontakt für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde ...

