Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Diebe stehlen Ford-Focus

Moers (ots)

Einen Ford-Focus haben Diebe an der Luiter Straße gestohlen. Das graue Auto ist auf das Kennzeichen RE-AE 9699 zugelassen. In dem Wagen befanden sich auch Bargeld, ein iPhone 12 und der Fahrzeugschein. Der PKW verschwand am Montag zwischen 6 und 17 Uhr.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Moers unter der Telefonnummer 02841 / 171-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell