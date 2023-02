POL-WES: Duisburg/Wesel - Kanu im Rhein gekentert - Sportler gerettet

Neukirchen-Vluyn (ots) - Geld haben Einbrecher aus einem Einfamilienhaus am Juraweg gestohlen. Die Täter gelangten in das Haus, indem sie am Samstag zwischen 8.10 und 13.30 Uhr die Scheibe der Terrassentür einschlugen. Ob sie neben dem Geld noch mehr stahlen, ist derzeit noch unklar. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Moers unter der Telefonnummer 02841 / 171-0 entgegen. Kontakt für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde ...

mehr