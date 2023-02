POL-WES: Neukirchen-Vluyn - Diebe stehlen 240 Saugroboter

Xanten-Marienbaum (ots) - Am Sonntag, gegen 13:55 Uhr, befuhr ein 51-jähriger Mann aus Rees mit seinem Rennrad die Uedemer Straße aus Richtung Uedem kommend in Fahrtrichtung Marienbaum. In Höhe der Hausnummer 39 prallte er gegen einen Pkw, der am rechten Fahrbahnrand auf einer Parkfläche abgeparkt war. Der Rennradfahrer verletzte sich infolge der Kollision schwer, ...

