POL-PPRP: Fahrradfahrerin nach Unfall verletzt - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - Unbekannte brachen in dem Zeitraum vom 24.07.2022 bis 26.07.2022 in eine Garage in der Rohrlachstraße ein. Aus der Garage wurden eine Kaffeemaschine und Werkzeug gestohlen. Der Gesamtschaden beläuft sich derzeit auf 2500 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de . Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Rheinpfalz Pressestelle Jan Liebel ...

