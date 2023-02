Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Xanten-Marienbaum - Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Rennradfahrer

Xanten-Marienbaum (ots)

Am Sonntag, gegen 13:55 Uhr, befuhr ein 51-jähriger Mann aus Rees mit seinem Rennrad die Uedemer Straße aus Richtung Uedem kommend in Fahrtrichtung Marienbaum. In Höhe der Hausnummer 39 prallte er gegen einen Pkw, der am rechten Fahrbahnrand auf einer Parkfläche abgeparkt war. Der Rennradfahrer verletzte sich infolge der Kollision schwer, aber nicht lebensgefährlich. Der 51-Jährige, der zum Unfallzeitpunkt einen Fahrradhelm trug, wurde mit einem Rettungswagen einem örtlichen Krankenhaus zugeführt. Am Rennrad und am geparkten Pkw entstand Sachschaden. Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen wurde die Uedemer Straße in Höhe der Unfallstelle kurzfristig in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell