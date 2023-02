POL-WES: Hamminkeln - Die Polizei lädt zur Bürgersprechstunde ein

Dinslaken (ots) - Unbekannte Täter haben von einer Baustelle an der Küpperstraße einen Radlader gestohlen. Das gelb-graue Baustellenfahrzeug der Marke Kramer ist vom Baujahr 2016 und hat 31 PS. Die Diebe müssen den Radlader in der Zeit von Mittwoch (15.00 Uhr) bis Donnerstag (08.00 Uhr) gestohlen haben. Hinweise bitte an die Polizei in Dinslaken, Tel.: 02064 / 622-0. Kontakt für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde ...

mehr