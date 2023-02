Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hamminkeln - Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen und sieben verletzten Personen

Hamminkeln (ots)

Am Donnerstag um 16:10 Uhr kam es zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen an der Kreuzung Am Kreuzweg / Provinzialstraße in Hamminkeln-Wertherbruch. Ein 32-jähriger Pkw-Fahrer aus Raesfeld befuhr mit seinem 34-jährigen Beifahrer die Bundesstraße 67 aus Richtung Bocholt kommend in Fahrtrichtung Rees. An der Kreuzung mit der Provinzialstraße musste er verkehrsbedingt vor einer Ampelanlage anhalten. Der nachfolgende Pkw einer 34-jährigen Frau aus Münster und einer 35-jährigen Beifahrerin, sowie zweier Kinder im Alter von 3 und 10 Jahren erkannte die Situation rechtzeitig und hielt ebenfalls an. Eine 52-jährige PKW-Fahrerin aus Rees nahm dies zu spät wahr und fuhr auf den vor ihr haltenden Pkw auf, der wiederum auf den davor stehenden Pkw geschoben wurde. Die 52-Jährige Frau wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert, die sechs Insassen in den beiden Fahrzeugen davor wurden leicht verletzt und jeweils ambulant in Krankenhäusern behandelt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 35000,- Euro. Alle Fahrzeuge wurden von der Unfallstelle abgeschleppt. Die B 67 war zwischen der Straße Münsterlandtor und der Provinzialstraße für zwei Stunden komplett gesperrt. Der Verkehr wurde durch Polizeibeamte abgeleitet.

