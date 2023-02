POL-WES: Kamp-Lintfort - Polizei sucht Zeugen

Moers (ots) - Eine Geldkassette und Bargeld hat ein Unbekannter aus einer Pizzeria an der Römerstraße gestohlen. Der Täter brach am Mittwoch gegen 3.30 Uhr die Eingangstür auf und flüchtete mit seiner Beute. Er ist 180 bis 185 cm groß und trug eine dunkle Hose. Zudem war er mit einer Winterjacke gekleidet und hatte eine Kapuze übergezogen, an der sich ein Kranz aus Fell befand. Auch einen Rucksack der Marke Nike ...

