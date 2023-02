Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Das Verkehrskommissariat sucht einen blauen BMW

Dinslaken (ots)

Die Polizei sucht den Halter eines blauen BMW, der möglicherweise Opfer einer Unfallflucht geworden ist.

Im Vorfeld des Unfalls war am 01.02.2023 eine 75-jährige Autofahrerin mit ihrem grauen Audi auf der Kirchstraße in 46539 Dinslaken unterwegs in Richtung Büngelerstraße. Hinter der Straße Loosbusch musste die 75-Jährige verkehrsbedingt ausweichen und hörte ein "Unfallgeräusch", als sie an dem rechts am Fahrbahnrand geparkten, blauen BMW vorbeifuhr.

Die 75-Jährige konnte vor Ort keinen Schaden am BMW feststellen, bemerkte jedoch an ihrer Wohnanschrift eine Beschädigung an ihrem Auto. Die 75-Jährige suchte die Unfallörtlichkeit wieder auf und kontaktierte die Polizei. Der BMW stand nicht mehr an der Unfallörtlichkeit.

Die Polizei sucht nun weitere Zeugen und den Halter des blauen BMW. Sie melden sich bitte bei der Polizei in Dinslaken, unter Tel.: 02064 / 622-0

