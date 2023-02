POL-WES: Schermbeck - Vandalen beschmieren Tischtennisplatten mit Farbe

Hamminkeln (ots) - In Hamminkeln haben Unbekannte an zwei Orten Hundeköder ausgelegt. In ihrem Garten an der Straße Hasseler Paß fand eine Bewohnerin am Dienstag gegen 22.30 Uhr drei Leberwurstkugeln, die mit Heftzwecken präpariert waren. Darüber hinaus entdeckte eine Spaziergängerin am Mittwoch gegen 10.30 Uhr beim Gassigehen an der Kreuzung Rohstraße/Bucheneck Hundeköder. Sie könnten vergiftet gewesen sein. Die ...

mehr