POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Diebstahl aus geparktem Pkw in Klein Ippener +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots) - Eine Radfahrerin wurde am Dienstag, 12. Juli 2022, gegen 15:30 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Huntlosen leicht verletzt. Die 53-Jährige aus der Gemeinde Großenkneten befuhr mit einem Pedelec den Westerburger Weg in Richtung Ortskern. Dabei kam sie auf eine genehmigte Baustelle zu, an der ...

mehr