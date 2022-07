Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Aufmerksame Zeugen beobachten Verkehrsunfall und sorgen für eine schnelle Ermittlung der Verursacherin

Delmenhorst (ots)

Zwei Zeugen haben am Dienstag, 12. Juli 2022, gegen 12:30 Uhr, einen Verkehrsunfall auf einem Parkplatz in der Blumenstraße in Delmenhorst beobachtet. Die Verursacherin entfernte sich nach dem Zusammenstoß mit ihrem Pkw, konnte aufgrund der genauen Angaben der Zeugen aber schnell ermittelt werden.

Die beiden Zeugen befanden sich zur Unfallzeit in einem geparkten Pkw und wurden durch einen Knall auf den Zusammenstoß zwischen einem geparkten und einem ausparkenden Pkw aufmerksam. Die Verursacherin entfernte sich nach dem Unfall. Die beiden Zeugen lasen das Kennzeichen ihres Pkws ab und konnten die Fahrerin auch beschreiben. Den kurze Zeit später eintreffenden Nutzer des geparkten Pkws setzten sie in Kenntnis. Nach der Betrachtung der festgestellten Schäden an seinem Mercedes verständigten sie die Polizei.

Diese konnte die 83-jährige Verursacherin an der Wohnanschrift antreffen. An ihrem Pkw befanden sich Schäden, die mit den Schäden am Mercedes übereinstimmten. Der entstandene Gesamtschaden betrug etwa 2.000 Euro.

Gegen die 83-Jährige leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen des Unerlaubten Entfernens vom Unfallort ein. Die Polizei weist darauf hin, dass es sich bei dem Unerlaubten Entfernen vom Unfallort um eine Straftat und nicht nur um eine Ordnungswidrigkeit handelt. Für die Regulierung entstandener Schäden ist die Kfz-Haftpflichtversicherung zuständig. Eine eventuelle Höhereinstufung nach einem Schadensfall lässt sich oftmals vermeiden.

