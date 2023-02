POL-WES: Moers - Bürgersprechstunde der Polizei

Xanten (ots) - Nach dem Diebstahl eines Rucksacks aus einem Hotel sucht die Polizei einen Unbekannten. Der Mann kam am Montag um 17 Uhr in das Hotel an der Orkstraße und fragte, ob er die Toilette nutzen kann. Doch er ging stattdessen zwischen Gastraum, Toilette und Rezeption hin und her. Dann angelte er sich mit einem Regenschirm den Rucksack. In diesem befanden sich Geld, eine EC-Karte, ein Führerschein, ein ...

mehr