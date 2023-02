Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Xanten - Polizei sucht Rucksack-Dieb

Xanten (ots)

Nach dem Diebstahl eines Rucksacks aus einem Hotel sucht die Polizei einen Unbekannten. Der Mann kam am Montag um 17 Uhr in das Hotel an der Orkstraße und fragte, ob er die Toilette nutzen kann. Doch er ging stattdessen zwischen Gastraum, Toilette und Rezeption hin und her. Dann angelte er sich mit einem Regenschirm den Rucksack. In diesem befanden sich Geld, eine EC-Karte, ein Führerschein, ein Portemonnaie, ein Personalausweis, ein Schlüssel und eine Versichertenkarte.

Der Dieb ist 28 bis 32 Jahre alt, schlank und etwa 175 cm groß. Er hat kurze dunkle Haare und war mit einer braunen Lederjacke gekleidet, die mit Fell unterfüttert ist. Zudem trug er eine Brille und einen Mundschutz. Hinweise zu dem Mann nimmt die Polizei Xanten unter der Telefonnummer 02801 / 71420 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell