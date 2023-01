Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Brand in einem Supermarkt

Moers (ots)

Am Montagabend kam es aus bislang unbekannter Ursache zu einem Brand in einem Supermarkt an der Hülsdonker Straße.

Gegen 20.15 Uhr stellte eine Mitarbeiterin eine Rauchentwicklung aus dem Bereich der Kundentoiletten fest.

Der Filialleiter löschte daraufhin einen brennenden Papierspender mit einem Feuerlöscher und rief die Feuerwehr.

Aufgrund der Rauchentwicklung führten Polizeibeamte und Kräfte der Feuerwehr alle Mitarbeitenden und Kunden aus dem Supermarkt.

Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt und es entstand auch kein Gebäudeschaden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Diese dauern derzeit an.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02841-1710 mit der Polizeiwache Moers in Verbindung zu setzen.

