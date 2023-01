Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Schulwegunfall

Elfjähriger trug einen Helm

Wesel (ots)

Ein elf Jahre alter Junge verletzte sich am Montag gegen 15.15 Uhr bei einem Unfall leicht. Besonders vorbildlich: der Junge, der mit einem Fahrrad unterwegs war, trug einen Helm.

Ein 36-jähriger PKW-Fahrer aus Wesel befuhr die Reeser Landstraße in Richtung Emmericher Straße. Der Radfahrer aus Wesel befuhr die Reeser Landstraße in die gleiche Richtung. Er bemerkte, dass hinter ihm ein Auto fuhr und machte diesem nach rechts Platz, um ihn durchfahren zu lassen.

Hierbei kam es zum Zusammenstoß. Das Auto traf das Rad des Elfjährigen am Hinterrad, woraufhin dieser stürzte und sich leicht verletzte. Ein Rettungswagen brachte den Jungen in ein Krankenhaus, das er nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte.

Der Autofahrer blieb unverletzt.

Ein Lob an dieser Stelle an den Elfjährigen, der einen Helm trug und ein gleichzeitiger Appell an alle Rad- und Pedelecfahrenden:

Ein Sturz sorgt in vielen Fällen für schlimme Kopfverletzungen. Tragen Sie einen Helm, um sich zu schützen!

