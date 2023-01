Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Voerde - Polizei sucht Einbrecher

Voerde (ots)

Geld hat ein Unbekannter aus dem Büro eines Schrotthändlers an der Straße Am Industriepark gestohlen. Der Täter schlug am Samstag gegen 21.10 Uhr eine Fensterscheibe des Büros ein.

Die Polizei Dinslaken fahndet nach dem Einbrecher. Er trug eine blaue Camouflagehose, einen grauen Parka und eine graue Mütze. Hinweise zu dem Mann und dem Einbruch nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02064 / 622-0 an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell