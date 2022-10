Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Sonderkontrolle Ferienreiseverkehr auf der Tank- und Rastanlage Fernthal

Neustadt/Wied (ots)

Am Freitag, den 14.10.2022, führte die Polizeiautobahnstation Montabaur, in Zusammenarbeit mit der Schwerverkehrskontrollgruppe der Verkehrsdirektion Koblenz, in der Zeit von 08.00 Uhr bis 16.00 Uhr, Kontrollmaßnahmen des Ferienreiseverkehrs auf der Tank- und Rastanlage Fernthal, BAB 3, Fahrtrichtung Frankfurt/Main, durch.

Der polizeiliche Schwerpunkt lag dabei auf der Verkehrssicherheitsarbeit. Im Fokus standen Wohnmobile und Wohnwagengespanne.

Die Fahrzeugführer sollten über die Gefahren im Straßenverkehr durch falsche Beladung, fehlende oder unzureichende Ladungssicherung und mögliche Folgen für die Fahrzeuginsassen bei schweren Verkehrsunfällen informiert werden.

Ein weiterer Schwerpunkt bildete die Feststellung und konsequente Ahndung von Verstößen bei der Nutzung elektronischer Geräte und der dadurch verursachten Ablenkung des Fahrzeugführers.

Weiterhin wurden den Verkehrsteilnehmern Verhaltensregeln im Fall eines Verkehrsunfalls oder einer Panne aufgezeigt und sie in diesem Zusammenhang auf die Wichtigkeit einer direkten Zugriffsmöglichkeit auf Warnwesten und Warndreieck hingewiesen.

Im Rahmen der Kontrolle wurden insgesamt 37 Fahrzeuge und 56 Personen kontrolliert. Bei den schwerpunktmäßig kontrollierten Wohnmobilen und Wohnwagengespanne, diese wurden alle mittels einer mobilen Waage überprüft.

Es kam zu zwei Beanstandungen aufgrund der Überschreitung des zulässigen Gesamtgewichts, jedoch größtenteils im Bereich von wenigen Prozenten.

Diese Fahrzeuge konnten alle, nach teilweisem Entleeren der mitgeführten Wassertanks, die Fahrt zum Urlaubsort fortsetzen, da sich die Überladung nun im Bereich von unter 10 % des zul. Gesamtgewichts befand.

Im Rahmen weiterführender Kontrollmaßnahmen wurden diverse Verkehrsordnungswidrigkeiten festgestellt.

Abschließend bleibt zu erwähnen, dass die Kontrollmaßnahmen von allen Fahrzeugführern als sehr positiv und sinnvoll aufgefasst wurden.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell