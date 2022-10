Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Gezielte Kontrollen des LKW-Überholverbotes in Verbindung mit der Fahrstreifennutzung in der Baustelle im Bereich der AS Montabaur, Fahrtrichtung Frankfurt/Main.

Montabaur (ots)

Am 13.10.2022 führte die Polizeiautobahnstation Montabaur mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei gezielte Verkehrsüberwachungsmaßnahmen auf der BAB 3, Richtungsfahrbahn Frankfurt/Main, ab dem Autobahndreieck Dernbach (ADD), durch. Der Schwerpunkt lag hierbei auf der Überwachung des bestehenden LKW-Überholverbots sowie der Fahrstreifennutzung (max. Fahrzeugbreite von 2,10 m erlaubt)in der Baustelle zwischen dem ADD und der AS Diez. Das Überholverbot war vor drei Jahren eingerichtet worden, da zwischen dem Dernbacher Dreieck und der Notausfahrt Elgendorf, Fahrtrichtung Frankfurt/Main, eine Steigerung der Unfallzahlen mit LKW-Beteiligung zu verzeichnen war. Im Rahmen der Kontrollen wurden insgesamt 10 LKW-Fahrer festgestellt, die sich nicht an das bestehende Überholverbot hielten. Zudem konnten 7 Verkehrsteilnehmer sanktioniert werden, die trotz Überbreite den mittleren bzw. linken Fahrstreifen innerhalb der Baustelle befuhren. Hinzu kam ein LKW-Fahrer der während der Fahrt, trotz Verbotes, sein Mobiltelefon nutzte.

