Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Nachtragsmeldung zu schwerem Verkehrsunfall zwischen einem Transporter und einem LKW auf der A61.

Dieblich (ots)

Am Donnerstag, den 13.10.2022, befuhr um 15:43 Uhr ein Transporter die A61 aus Richtung Boppard kommend in Fahrtrichtung Köln. Zwischen den Anschlussstellen Koblenz/Waldesch und Koblenz Dieblich befand sich der Transporter auf dem linken von drei Fahrstreifen, um einen Sattelzug zu überholen. Aus bislang nicht geklärten Gründe kam er vom linken auf den mittleren Fahrstreifen, stieß dort gegen das Heck des auf dem mittleren Fahrstreifen fahrenden Sattelzuges und wurde anschließend gegen die Mittelleitplanke geschleudert. Der Fahrer des Transporters blieb augenscheinlich unverletzt. Die beiden Mitfahrer waren zunächst eingeklemmt und wurden schwer, allerdings nicht lebensgefährlich verletzt, in umliegende Krankenhäuser gebracht. Ein verständigter Rettungshubschrauber landete kurz, wurde aber nicht benötigt und konnte wieder abdrehen. Der Fahrer des Sattelzugs blieb unverletzt. Die Sachschadenshöhe dürfte sich auf einen mittleren fünfstelligen Betrag belaufen. Zur Unfallaufnahme, Bergung der Fahrzeuge und Reinigung der Fahrbahn musste die Richtungsfahrbahn Köln für eine Stunde und 15 Minuten voll gesperrt werden. Der Verkehr staute sich dadurch bis auf eine Länge von 12km. Die Feuerwehr Buchholz war mit 20 Kräften vor Ort. Zusätzlich befanden sich Kräfte des Rettungsdienstes und der Autobahnmeisterei Emmelshausen vor Ort.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell