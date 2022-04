Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Kfz-Anhänger in Alfeld entwendet

Hildesheim (ots)

Alfeld (neu) - In den Abendstunden des 31.03.2022 stellte der Geschädigte gegen 20:10 Uhr seinen Kfz-Anhänger auf einem Parkstreifen in der Industriestraße, in Alfeld- Limmer, ab. Als er am Folgetag, gegen 15:40 Uhr, zum Abstellort zurückkehrte, war der Anhänger nicht mehr da und auch nicht mehr in der näheren Umgebung aufzufinden. Bislang unbekannte Täter hatten den Anhänger offensichtlich entwendet. Gesichert war der Anhänger an der Deichsel mit einem Bügelschloss und es befanden sich laut dem Geschädigten Unterlegkeile unter den Reifen. Bei dem Kfz-Anhänger mit dem Kennzeichen HI-SJ 3 handelt es sich um einen erst kürzlich generalüberholten Anhänger der Marke "FIT-ZEL". Der Wert des Anhängers wird auf 8.000 Euro geschätzt.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Verbleib des Anhängers machen können oder verdächtige Feststellungen zum o.a. Tatzeitraum getroffen haben, setzen sich bitte mit der Polizei Alfeld unter der Telefonnummer 05181/9116-0 in Verbindung.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell