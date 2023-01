Xanten (ots) - Geld haben Unbekannte aus einem Mehrfamilienhaus an der Straße "An der Nettkull" gestohlen. Die Diebe schlugen ein Fenster im Erdgeschoss ein und durchsuchten zwei Wohnungen. Ob sie auch Schmuck mitnahmen, ist noch unklar. Die Einbrecher stiegen am Samstag in der Zeit zwischen 17 und 19.15 Uhr in das Haus ein. Hinweise nimmt die Polizei Xanten unter der Telefonnummer 02801 / 71420 entgegen. Kontakt für ...

