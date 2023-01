POL-WES: Moers - Diebe stehlen 13 Heizkörper

Wesel (ots) - Ein elf Jahre alter Junge verletzte sich am Montag gegen 15.15 Uhr bei einem Unfall leicht. Besonders vorbildlich: der Junge, der mit einem Fahrrad unterwegs war, trug einen Helm. Ein 36-jähriger PKW-Fahrer aus Wesel befuhr die Reeser Landstraße in Richtung Emmericher Straße. Der Radfahrer aus Wesel befuhr die Reeser Landstraße in die gleiche Richtung. Er bemerkte, dass hinter ihm ein Auto fuhr und ...

