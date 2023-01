Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Beschädigung eines Urnenfachs

Polizei sucht Zeugen

Dinslaken (ots)

Ein Mitarbeiter eines Friedhofs an der Willy-Brandt-Straße benachrichtigte am Montagmittag gegen 13.25 Uhr die Polizei, nachdem ihm Beschädigungen an einer Urnenstele aufgefallen waren.

Die vertikale Stele hat Platz für insgesamt zehn Einlagefächer für Urnen, jeweils drei in einer Reihe. Die Fächer selber sind mit gravierten Platten aus Stein abgedeckt.

Ein mittleres Fach war von Unbekannten angegangen worden. Die Steinplatte war derart beschädigt, dass man das Innere ohne weiteres hätte erreichen können.

Der Mitarbeiter gab an, dass er am Freitag, gegen 10.00 Uhr am Grab gewesen sei und es zu diesem Zeitpunkt unbeschädigt war. Zudem mutmaßte er, die Platte sei sehr schwer und nicht ohne weiteres zerstörbar.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht jetzt Zeugen.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Dinslaken, Tel.: 02064 / 622-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell