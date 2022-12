Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Altdorf (ots)

Glück im Unglück hatte am Weihnachtsabend gegen 17:45 Uhr ein 47-jähriger Pkw-Fahrer aus dem Kreis Germersheim, der mit seinem Fahrzeug die L540 von Freimersheim kommend in Richtung Altdorf befuhr.

Der Fahrer kam wohl aufgrund Alkoholeinflusses in einer leichten Linkskurve zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab und befuhr einige Meter den Grünstreifen. Das Fahrzeug geriet ins Schlingern und schlitterte in Folge des Gegenlenkens quer über die Fahrbahn. Dort kollidierte das Fahrzeug letztlich am Heck mit einem Baum und kam zum Stillstand.

Der Fahrer konnte sein Fahrzeug selbstständig verlassen, wurde im weiteren Verlauf allerdings zur Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert. Dort wurde dem Fahrer eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

