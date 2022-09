BPOL NRW: Mann entblößt sich vor Gruppe Jugendlicher - Bundespolizei nimmt 48-Jährigen fest

Köln (ots) - Eine Kontrolle der Bundespolizei nach einer Auseinandersetzung am Kölner Hauptbahnhof, am Morgen des 08.09., brachte weittragende Hintergründe hervor: Eine 22-jährige Kölnerin war in Streitigkeiten mit einem ihr bekannten 24-Jährigen aus Königswinter geraten. Gegenüber der Streife der Bundespolizei Köln gab sie an, dass sie zur Prostitution ...

mehr